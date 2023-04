Team Imee, Irene bakbakan sa Cabinet post Minguita, Doc Willie agawan sa DOH

Mukhang magkakaroon na ng perma­nenteng kalihim ang Department of Health (DOH) sa katauhan ni Dr. Minguita Padilla.

Ayon sa source ng Abante, si Dra. Padilla ay suportado ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at kapatid ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na si Irene Araneta-Marcos para maging DOH secretary.

Sa ilang Facebook post ni Dra. Padilla noong Enero 2023 ay makikitang malapit ito kina Cong. Romualdez at Irene.

Si Dra. Padilla ay matatandaang tumakbo sa pagka-senador noong nagdaang eleksiyon sa ilalim ng tiket nina da­ting Senador Panfilo Lacson at Se­nate President Vicente “Tito” Sotto III.

Ang mga natalo noong May 9, 2022 national and local elections ay bawal italaga sa alinmang puwesto sa gobyerno sa loob ng isang taon. Nakapaloob ito sa Article 9 (B), Section 6 ng 1987 Constitution at sa Section 94 (b), ng Republic Act 7160 o Local Government Code of the Phi­lippines.

Magiging katunggali ni Dra. Padilla sa puwesto si Doc Willie Ong na ayon pa sa source ay tinutulak na kampo ni Senadora Imee Marcos para sa naturang posis­yon.

Gayunman, wala umanong offer na natatanggap si Doc Willie para maging susunod na DOH secretary at wala rin itong direktang koneksyon kay Pangulong Marcos. Hindi rin kasundo ni First Lady Liza Araneta-Marcos si Sen. Imee Marcos.

Sa ngayon ay si Undersecretary Maria Rosario Vergeire ang tumatayong officer-in-charge sa DOH simula noong Hunyo 30, 2022.