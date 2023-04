Shohei Ohtani, Los Angeles Angels pinahiya New York Yankees sa balwarte

TUMIKIM ng 5-2 loss ang New York Yankees sa Yankee Stadium nitong Martes eksaktong 100 taon matapos paliparin ni Babe Ruth ang kauna-unahang home run sa orginal ballpark sa Bronx.

Nang magbukas ang original Yankee Stadium sa 161st St. noong April 18, 1923, tinapos ng three-run homer ni Ruth ang four-run third inning laban kay Howard Ehmke ng Boston sa 4-1 win ng New York kontra Red Sox.

Sa 100th year anniversary, pumitik ng homer si Shohei Ohtani na nagbigay sa Los Angeles Angels ng 2-0 lead sa first inning.

Nasentruhan ni Ohtani ang 88 mph sweeper ni Chris Schmidt, pinaglayag ang bola sa bilis na 116 mph bago lumanding sa Yankees bullpen sa right center – 391 feet mula home plate.

“I knew it was the 100th anniversary, but I didn’t know Babe homered,” ani Ohtani sa pamamagitan ni translator Ippei Mizuhara.

(Vladi Eduarte)