Problema sa immigration (Part 1)

Hanggang ngayon, laman pa rin ng mga balita at social media ang paksang immigration, makalipas ang ilang linggo mula nang pumutok ang balita tungkol saisang pasaherong na hindi nakasakay sa kanyangflight paalis ng Pilipinas dahil sa, ayon sa pasahero, dami ng mga tanong na walang koneksyon sa mgadapat malaman ng isang immigration officer upangmagawa niya ang kanyang tungkulin.

Para sa mga wala doon, hinay-hinay lang tayo sapaghuhusga. Ang mga kwento ay laging may iba-ibang anggulo at bersyon. Ang pasehero ang una at tanging nagsalita. Sa larangang ito, hindi natin mai-imagine na ang Immigration Officer ang maglalabasng kwento sa social media sa kada pasaherong hindimatutuwa sa kanyang pagtatanong. Kaya, lagingpatalo ang panig ng Immigration Officer.

Para lang sa balanseng pagsusuri, mayroon bang posibleng motibo para gumawa ng kwento ang isangpasahero hinggil sa hindi pagsakay sa eroplano? Maaring may mga nakasalalay na usaping pinansyalsa kanyang flight at kinakailangan niya ng magandangpaliwanag para hindi siya ang masisi. Halimbawa, may tatagpuing mahalagang potensyal na kliyente sakanyang destinasyon. Alam naman nating lahat namaaring ikawala ng oportunidad na propesyonal ang hindi pagsipot sa tamang oras. Maaring may kausapna inarkilang serbisyo na kung hindi sisiputin satamang oras ay makakansela ng walang refund. Maaririn namang iwas kahihiyan lamang at ang eksenangikinuwento ay para pagtakpan ang pagiging atrasadosa pagpunta sa paliparan. Marami pang ibangmaaring dahilan.

Natural din na mas madaling paniwalaan ang panigng naapi o kung tawagin ay underdog laban samakapangyarihang kawani ng gobyerno. Nakikita rinnaman ng mga dumadaan sa prosesong ito kung gaano kaangas ang ibang Immigration Officer. Kung minsan, napagmamasdan at nauulinigan ko ang pagtatanong nila na kombinasyon ng pangmamaliit, paghihinala, paga-akusa, at kawalan ng pinaka-simpleng respeto. Tila wala silang konsepto ng public service sa kanilang ginagampanan. Sa pag-aalala ng mga pasaherong masira ang kanilang mga plano at masayang ang mga gastos, tinatanggap nila lahat ito.

Wala sa panig ng immigration ang opinyon ng publikodala na rin siguro ng mahabang panahon napagkadismaya sa serbisyo nila bunsod ng sinasabingmabagal, ma-anomalya at paurong na mga proseso. Sa aking palagay, totoo man o hindi o inunat ang katotohanan ng kwento, malaki na ang lamat sareputasyon ng immigration at ang kabuuangpamamahala sa paliparan. Sa isip ng marami, ang lahat ng ito ay kumakatawan sa mas malaki at mas malawak na mga problema sa ating Paliparan—mulasa tanim-bala, pastillas scheme, pagnanakaw ng perasa mga bag, panggigipit sa mga bumabyahe, pagpapadrino, at marami pang iba.

Pagdating sa internasyonal na paglalakbay, ang papelng mga immigration officer ay kritikal. Sila ay may pananagutan sa pagtiyak na ang mga indibidwal napumapasok at lumalabas sa isang bansa ay sumusunod sa mga batas at regulasyon saimmigration. Sa layuning ito, may awtoridad sila nasuriin at i-verify ang mga dokumento, kabilang ang mga pasaporte, visa, at mga itineraryo sapaglalakbay. Sa pagsasagawa ng kanilang mgatungkulin, may kapangyarihan sila na pigilan ang mgamamamayan sa pag-alis ng bansa.

Kinikilala ng mga tao ang kanilang kapangyarihan at awtoridad. Ang tungkulin ito ay mahalaga, ngunit hindiito dapat walang limitasyon at dapat may kaakibat namalaking pananagutan. Itutuloy sa Part 2…