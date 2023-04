Poy Erram apektado sa pambabastos ng fan

LABIS na naapektuhan ng bastos na fan ang sentro ng TNT Tropang Giga na si Poy Erram.

Sa Game 3 finals sa pagitan ng TNT at defending champions Barangay Ginebra Gin Kings noong Biyernes, isang fan ang nagsalita ng masama patungkol sa ina ni Erram na nakunan at narinig sa video.

Ayon sa coach ng TNT na si Jojo Lastimosa, buo ang suporta nila kay Erram kaugnay sa isyu at sinabing hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng naturang fan.

“We are going to go out and fight for him,” sey ni Lastimosa sa report ng Spin.ph.

“Even if it happens to me, I’m going to fight that person. That’s just unacceptable. We are with Poy on that. Hopefully, they find that guy who said those stupid words on Poy about his mother.”

Kwento pa ni Jolas, tila na-trauma si Erram sa naturang insidente dahil palagi itong pinag-iinitan ng mga fan ng Ginebra sa kasalukuyang Governors Cup Finals, na lumarga na ang Game 5 kagabi habang isinusulat ang balitang ito.

“It’s an ongoing battle for Poy. He has some issues. Hindi alam ng mga tao ‘yun,” paliwanag pa ni Lastimosa.

“Pero for a fan, shouting below-the-belt comments on him, that really hit him. To me, that’s a no-no. Once you include the parents of the players through taunting, that’s a different story. ”

(Abante Sports)