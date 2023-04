‘Pinas pugad ng mga crypto scammer – Hontiveros

Nagpahayag ng pagkaalarma si Senadora Risa Hontiveros sa notoryus na cryptocurrency scamming industry kung saan karamihan ng mga operasyon nito ay nakabase na sa Pilipinas.

Sa pagdinig ng Senate committee on women, children, family relations, and gender equality, isiniwalat ni Hontiveros na pawang mga dayuhan ang pinagtatrabaho sa mga scam call center na ito. Nanggaling umano ang mga ito sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Indonesia, South Asia at ang iba ay sa Africa.

“Sadly, right under our very noses, the Phi­lippines is hosting its very own scam hubs. Large condominium buildings are being repurposed as living and working facilities for trafficked human beings forced to perform scams on hapless victims,” pagsiwalat ng senadora.

Noong nagdaang taon, ibinunyag ni Hontiveros ang large-scale human trafficking operation kung saan tina-target ang mga Pinoy para maging scammer sa Myanmar at Cambodia.

Sa pagdinig, sinabi ng isang Ridwan, isang Indonesia na siya ay niloko at dinala sa Pilipinas para magtrabaho bilang scammer. Kuwento ni Ridwan, nag-apply siya para sa isang digital marke­ting na trabaho subalit nadiskubre niya na ang ibinigay sa kanyang trabaho ay para manloko ng mga kapwa Indonesian na mamuhunan sa ilegal na cryptocurrency investments.

Noong malaman ni Ridwan na pinaparusahan ang mga empleyado na hindi matagum­pay na nakakapanloko, minabuti niyang umalis. Subalit sinabihan siyang kailangang niyang magbayad ng P100,000 sa kompanya dahil sa ginastos sa pagdala sa kanya sa Pilipinas. Tumakas si Radwan sa kompanya noong Marso 13.

(Dindo Matining)