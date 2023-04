PBBM gigisahin Chinese envoy sa banta vs mga OFW

Kakausapin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian kaugnay sa tila pagbabantang pahayag nito na posibleng makompromiso ang employment ng mga overseas Filipino worker (OFW) kapag hindi tinutulan ng Pilipinas ang kalayaan ng Taiwan.

“I will be talking to the ambassador soon, and I’m sure he will be very anxious to give his own interpretation of what he was trying to say. We were all a little surprised but I just put it down to the difference in language,” wika ni Marcos nang makapanayam ng mga reporter sa Bulacan nitong Miyerkoles.

Sinabi ng pangulo na posibleng nagkamali lamang sa pagbigkas ang Chinese ambassador lalo na at hindi naman English ang kanyang nakasanayang salita.

“I think there must have been an element of a.. ‘yuong lost in translation. English is not his first language but I’m very interested to know what it is that he meant. I interpret it as he in trying to say that you should not, Philippines do not provoke or intensify the tensions because it will impact badly on the Filipinos. That’s how I take it,” dagdag ng pangulo.

Kinastigo naman ni Senador Raffy Tulfo si Ambassador Huang at tinawag na bully dahil sa pagbabanta nito tungkol sa trabaho ng tinatayang 200,000 OFW sa Taiwan.

(Aileen Taliping/Dindo Matining)