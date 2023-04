P28M ari-arian naabo sa 2 oras na sunog

Abot sa P28 milyon na halaga ng mga ari-arian ang naabo sa loob lang ng halos dalawang oras nang lamunin ng mala­king sunog noong Martes ang show room ng sikat na foam manufacturer at furniture store sa Pardo, Cebu City.

Sa ulat ni Fire Officer 3 Emerson Arceo ng Cebu City Fire Office, sumiklab ang apoy sa second floor ng sangay ng Mandaue Foam sa Barangay Kinasang-an bandang alas-5:30 nang madaling-araw at idineklara itong fire out ganap na alas-7:16 nang umaga.

Wala namang nasugatan sa insidente.

Sinabi ni Arceo na mabilis lumagablab ang apoy dahil sa mga foam at kagamitan na yari sa kahoy.

Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog.