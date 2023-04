National team libero Bang Pineda gamay si coach Jorge Souza de Brito

HINDI na gaanong mangangapa sa ipapagawang sistema higit na sa depensa si Akari Chargers at national team member Shiela Marie “Bang” Pineda.

Ito ay dahil coach niya rin sa Akari ang women’s volleyball national team head coach na si Jorge Souza de Brito.

Humalili sa pwesto ni Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino best defender Kath Arado ng PLDT High Speed Hitters si Pineda sa national team.

Nasa 15-day training camp pa rin sa Japan ang women’s squad bilang paghahanda sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia sa Mayo 5-17.

“[I think] isang advantage ko lang is I’ve been playing under coach Jorge in Akari for a few months now so may familiarity na sa system,” paliwanag ng 32-anyos na libero

Makakasamang nito sumalo sa floor defense si 2nd ASEAN Grand Prix best libero Kyla Atienza ng kampeong Creamline Cool Smashers.

“Alam naman natin na magaling talaga si Kath kaya tingin ko malaking responsibilidad ito para sa akin, it’s a huge honor to play for the flag but at the same time malaking responsibility,” dagdag ng 5-foot-6 defender na nagawang makatulong sa kampeonato ng Petro Gazz Angels sa 2022 Reinforced Conference bago ito tumalon sa Akari ngayong season.

Bukod sa pagkakapamilyar sistema ni de Brito, malaking bagay rin na makakasama nito ang mga dating Adamson University Lady Falcons na sina Jessica Margaret “Jema” Galanza at Mylene Paat.

“I’ll do my best and contribute what I can to help the team win. Yung training in Japan for the next couple of weeks, hopefully maka-build na ng chemistry with the team during that short period,” wika ni Pineda. (Gerard Arce)