Mga Pinoy sa Sudan hiniling ng obispo na ipagdasal

Nanawagan ang mga lider ng Simbahang Katolika sa publiko na ipagdasal ang kaligtasan ng mga Pinoy sa Sudan sa gitna ng kaguluhan dito bunsod ng pag-aagawan sa kapangyarihan.

Sinabi ni Bishop Ruperto Santos, vice chairman ng Episcopal Commission for the Pastoral Careof Migrants and Itinerant People, na mapa­nganib ang sitwasyon ng nasa 258 Pinoy sa Sudan dahil sa nangyayaring sagupaan sa pagitan ng Sudanese army at paramilitary Rapid Support Forces (RSF).

Kasabay nito’y nanawagan ang obispo sa migrants’ chaplains na mag-alay ng misa para sa kaligtasan at kapaya­paan hindi lang ng mga Pinoy doon kundi ng buong Sudan.

Pinayuhan din ng Obispo ang mga Pinoy na manatiling kalmado, matapang at palaging­ magdasal para sa kanilang kaligtasan. (Juliet de Loza-­Cudia)