Mga celebrity hilig mobile game

Halos lahat ng young celebrities ngayon ay naglalaro ng mobile game habang break sa taping at shooting.

Ilan sa celebrities na kilalang gamers ay sina Alodia Gosiengfiao na top female gamer ng bansa, ang singers na sina Christian Bautista and Sam Concepcion, ang mag-asawang Mikael Daez at Megan Young, si Kyline Alcantara na may Esports organization na Astra Luna, pati sina Sanya Lopez, Jillian Ward, Elijah Alejo, Myrtle Sarrosa (na tanging Pinay na pasok sa Top 100 Ragnarok players sa Southeast Asia noong 2019), Paulo Avelino na nagtayo ng isang esports streaming company, at marami pang iba.

Kaya sa naganap na press conference ng E-Palarong Pambansa na isang national level multi-Esports tournament ay tinanong namin si CEO at ILO Esports & Project Lead Jamar Montehermoso kung may plano ba sila na magkaroon ng Esports celebrity edition?

“Iba talaga ‘yung influence and the reach of these artists and having them on board to promote the positive impact of gaming is something that we foresee doing in the future.”

Batay sa rami ng players at competitive teams, ang mga multiplayer online battle arena (MOBA) games na League of Legends (LoL), Mobile Legends (ML), League of Legends: Wild Rift at gayundin ang games na Valorant at Call of Duty: Mobile ang limang games na napiling mapasama sa unang E-Palarong Pambansa na magaganap simula June hanggang August ngayong taon.

Mukhang may mga artista rin na magdyu-join sa event na ito. How exciting! (Byx Almacen)