Marco pumirma na sa GMA-7

Kabilang ang dating child actor na si Marco Masa sa ni-launch bilang member ng Sparkle Teens ng GMA-7. Fifteen years old na siya at patuloy na tumatangkad.



Nakilala si Marco sa TV commercials at sa mga TV show ng ABS-CBN noon tulad ng ‘Nathaniel’, ‘Honesto’, ‘Huwag Kang Mawawala’ at ‘Killer Bride’. Lumabas din siya sa mga pelikulang ‘Maybe This Time’, ‘Moron 5.2’, ‘Beauty and the Bestie’, ‘Tatlong Bibe’ at ‘Maria, Leonora, Teresa’.



Last year ay pumirma sa Kapuso Network si Marco at sinama siya sa Philippine adaptation ng hit Koreanovela na ‘Start-Up PH’ bilang batang Alden Richards.



Kinuwento ni Marco na dumaan daw siya sa awkward transition ng isang child actor. Hindi raw siya mabigyan ng roles bilang bata dahil sa mga pagbabago sa katawan niya. Nangyari pa raw ang ibang pagbabago noong magkaroon ng pandemic.



“Noong pandemic po nangyari lahat ng changes sa akin. Habang naka-quarantine po tayong lahat, do’n ko po naisip na gumawa ng TikTok videos. Sa TikTok lang po nila ako nakikita at napansin nila na hindi na ako ‘yung dating bata.



“Noong maging okey na para lumabas at magtrabaho ulit ang mga kaedad ko, nagulat ang marami kasi bigla akong tumangkad tapos nag-iba na ang boses ko. Tamang-tama lang po kasi papunta na tayo sa pagiging teen actor at naka-adjust na ako sa mga pagbabago sa katawan ko,” sey ni Marco. (Ruel Mendoza)