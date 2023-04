Leo Isaac napiling PSL Commissioner

NAHIRANG si Leandro “Leo” Isaac na bagong Pilipinas Super League (PSL) league commissioner.

Naganap ang pag-appoint itong kaagahan ng buwan matapos ang pormal na pagbibitiw sa tungkulin ni Marc Pingris na magbabalik sa basketball.

Dating lead analyst ng PSL si 62-year-old Isaac bago naging head ng operations sa 2022-23 PSL Pro Dumper Cup.

“Hindi ko in-expect ito kasi nandiyan si Comm. Ping,” saad ni Isaac na former head coach ng ilang PBL teams tulad ng Mapua University, Arellano University at Blackwater.

“Pero kahit nawala siya, hindi ko in-expect na ako ita-tap nila as commissioner.”

Bilang league commissioner, hahawakan ni Isaac ang day-to-day operation ng liga sa simula ng 2023 PSL 18- and 21-under tournaments na prinisenta ng Manila Bankers Life and powered by Converge. (Elech Dawa)