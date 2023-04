Kelot nagpalusot sa ospital, ‘tinubuan’ ng pipino

Nagulantang ang mga doktor sa Baranoa, Colombia sa case ng isang kelot na ‘di umano’y tinubuan ng pipino sa loob ng katawan.

Ito ay ang 40-anyos at hindi pinangalanang pasyente na tumungo sa ospital dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Dahil dito, naaapektuhan umano nito ang kanyang paglakad pero ang problema, hindi niya mawari kung saang parte ng kanyang katawan ang pinagmumulan ng pain.

Sumailalim ang kelot sa iba’t ibang tests gaya ng x-ray at dito napag-alaman ng mga doktor na may foreign object sa ‘rectum’ ng pasyente. Kaya naman agad siyang sumailalim sa surgery at dito na nga tumambad sa kanila ang napakalaking cucumber!

Tinanong ng mga doktor ang pasyente pero ang sabi nito, ay marahil tumubo ito sa loob ng kanyang digestive system dahil mahilig umano siyang kumain nito.

Subalit, ‘di naniwala ang mga doktor sa theory niyang ito kaya naman pagkaraan ng kanyang surgery ay pinauwi na rin siya agad.

(Moises Caleon)