Kawatan ng Shopee delivery kinalawit

Kulong ang isang binata matapos nitong holdapin ang delivery rider ng online shopping platform na Shopee sa Navotas City noong Martes.

Nahaharap sa kasong robbery ang suspek na si Philip Fernandez, 36, ng Maya-Maya St., Barangay NBBS Dagat-Dagatan ng nasabing lungsod.

Ayon sa biktimang si Aiz Hapin, 22, ng Barangay Gen. T. De Leon, Valenzuela City, kasama niya ang kapwa delivery rider na si Leonil Iliw-Iliw para magdeliber ng parcel nang lapitan sila ng suspek sa gilid ng Lotto outlet sa Martiniko St., Barangay NBBS bandang alas-3:40 nang hapon.

Tinutukan umano siya nito ng ice pick sa leeg at saka nagdeklara ng holdap. Tatlong parcel ang dinakma nito at saka lumayo. Tinangka ng biktima na sundan ito pero minura siya nito at pinagbantaan pang sasaksakin.

Sakto namang nakita ng mga nagrorondang tauhan ng Sub-Station 4 ang insidente at dinakip ang suspek. Narekober dito ang ice pick pati ang tatlong parcel na ninakaw nito. (Orly Barcala)