Johann Chua buhay pa sa Olongapo 10-Ball

UMUSAD si Johann “Bad Koi” Chua sa quarterfinals ng 2nd Olongapo City Open 10-ball tournament na ginaganap sa Olongapo City matapos nitong kalusin si Dennis Orcullo, 9-7 nitong Martes.

Pero tiyak na mapapalaban nang todo si Chua dahil makakatapat niya sa quarterfinals si former world champion Efren “Bata” Reyes.

Napanalunan ni Chua ang final rack pagkatapos ng dry break at nalampasan ang sunud-sunod na safeties para makakuha ng trip sa final eight na kasalukuyang nilalaro kahapon habang isinusulat ang istoryang ito.

Para kay Chua, nais nitong makasilo pa ng kampeonato pero alam niyang dadaan siya sa butas ng karayom.

“Siyempre, gusto kong manalo ulit ng championship. But as you can see from the match today, it takes a combination of skill and luck to keep winning.” saad ni Chua.

Si Chua ang nanalo sa inagurasyon ng 10-ball tournament noong Disyembre, na inorganisa ni Engr. Rahni Rubiano at tinulungan nina Roland Garcia at Bong Nicdao.

Sumampa sa quarters si legend Reyes nang talunin nito si Romeo Gutierez, 9-2. (Elech Dawa)