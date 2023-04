Jayson Tatum binitbit Celtics sa Game 2 kontra Hawks

NAGPAKALAT ng 29 points ni Jayson Tatum, sinegundahan ng 26 ni Derrick White, at sinalag ng Boston ang late rally ng Atlanta para ipreserba ang 119-106 win tungo sa 2-0 lead sa kanilang East first-round playoffs nitong Martes.

May 18 points pa si Jaylen Brown sa Celtics, dinomina ang scoring sa paint 64-40.

Humugot ng 29 points kay Dejounte Murray at 18 kay Trae Young ang Hawks pero hindi naitabla ang series. Lipat sa Atlanta ang Game 3 sa Sabado (araw sa Manila).

Maagang umabante ang Hawks 22-11 sa first quarter pero naiwan ng 20 bago naibaba sa single 91-80 papasok ng fourth kahit wala sa loob si Young na sandaling pumasok ng locker room.

Bumalik sa final period si Young, umiskor ng four straight para ilapit sa 104-95 pero sumagot ng 15-2 run ang Boston na inumpisahan at tinapos ng 3 at dunk ni Tatum tungo sa 119-97 may 2:16 na lang.

(Vladi Eduarte)