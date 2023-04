In love uli? Carla mas gumanda nang mawala si Tom

Aminado si Carla Abellana na never niyang napanood sa TV ang ‘Voltes V’. Hindi raw niya ito naabutan, at hindi raw siya mahilig manood ng TV noon.

Ang nanay raw niya fan ng ‘Voltes V’, at bukambibig nga raw nito ang sci-fi cartoon series na ‘yon.

“Hindi ko kasi time ‘yon. Pero, icon na po ito. Popular siya. Very familiar siya growing up,” sabi ni Carla.

Pero, aminado siyang kinilig noong alukin para makasama sa ‘Voltes V: Legacy’.

“How can I say no? Hindi na po kailangang pag-isipan. It’s something na, spur of the moment, of course! Kumbaga, I would be honored talaga.

“At that time na Direk Mark (Reyes) first mentioned it to me, I was working on a different show. So, nagulat ako, na sabi ko nga, sure po ba kayo, maghihintay kayo?

“They really waited na matapos ‘yung teleserye ko at that time. At talagang timing! Without hesitation, talagang I was kinilig, and sobrang excited ako!” sabi ni Carla.

Anyway, ang dami ngang nagsabi na lalong gumanda si Carla ngayon, na parang hindi nagdaan sa matinding problema sa relasyon nila ng ex-husband na si Tom Rodriguez, ha!

Nagniningning ang kanyang mga mata, at puwede mo ngang isipin na baka in love na naman ang ex ni Tom?

Well…

(Dondon Sermino)