GAB Chairman Richard Clarin pupuksain Dayaan sa boksing

TUTUTUKAN ni Games and Amusements Board (GAB) Chairman Richard Clarin ang bawat laban ng mga Pilipinong boksingero upang maiwasan ang posibleng dayaan o pagmamanipula sa mga regular o pangtitulo na laban ng mga propesyunal na atleta ng bansa.

Nangako si Clarin na kanyang babantayan ang mga gaganaping laban ng mga Pilipinong boksingero sa abroad upang masiguro na hindi malalamangan, magugulangan at madadaya ang mga lumalaban at matiyak ang kanilang kaligtasan at kalusugan.

Ang bagong itinalagang GAB chairman na si Atty. Clarin ay naging saksi sa dapat sanang pagliliko sa hustisya kung hindi dahil sa isang naisagawa na 12th round TKO na panalo ni Charly Suarez laban sa dating walang talo na hometown bet na si Paul Fleming sa Kevin Betts Stadium, Mount Druitt, Sydney kamakailan.

Si Clarin ay nasa ringside at nasa isip na maghain ng protesta kung nanalo si Fleming sa scorecard.

Ngunit nagawa ni Suarez ipakita ang kanyang husay at binigo ang isang masamang balak na igawad ang desisyon kay Fleming sa bisa ng KO win.

Pagpasok sa final round, ang tatlong Australian judges ay kumportable sa unahan ni Fleming.

Si Dick Israel ay may malawak na 108-101, Mick Heafey 107-102 at Dean Cambridge 106-103, lahat para kay Fleming. Kung ang laban ay tumagal sa buong ruta, si Fleming ay nanalo sa mga puntos kahit na si Suarez ay nanalo sa 12th frame.

Sinabi ni Suarez na alam niya mula sa simula na tanging paraan upang manalo ay sa pamamagitan ng knockout. (Lito Oredo)