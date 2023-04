E-Palarong Pambansa babaguhin mga kabataan

INAASAHANG babaguhin ng E-Palarong Pambansa, isang eSports tournament circuit na inendorso ng National Youth Commission, hindi lamang ang industriya ng eSports sa Pilipinas kundi pati na rin ang oportunidad na agad umunlad at matuto ng makabagong teknolohiya ang mga kabataang Pilipino.

Ito ang sinabi ni Jaymart Montehermoso, E-Palarong Pambansa Project Lead sa torneo na iniendorso ng National Youth Commission at ang potensiyal ng industriya ng eSports sa Pilipinas na pasiglahin ang koneksyon, lumikha ng napapanahon na grassroots eSports ecosystem at isulong ang malusog na kompetisyon sa mapagkumpitensyang video gaming sa kabataan.

Ang inisyatiba na ito ay naglalayong lumikha ng mga bagong pagkakataon para sa mga kabataang Pilipino at isulong ang paglago ng Esports sa bansa, habang nililinang din ang isang matatag at may grassroots eSports ecosystem.

Layunin ng E-Palarong Pambansa na bumuo ng organisado at kapaki-pakinabang na eSports grassroots ecosystem na makapagbibigay sa mga mahilig sa eSports ng mga oportunidad na kumita at mapaunlad ang kanilang mga sarili mula sa pagiging gamer, tungo sa amateur at pagkakaroon ng propesyunal na karera.

Kabuuang 1,634 na bayan at munisipalidad ang iniimbitahan na makilahok sa tournament circuit na ito na ginawang posible sa pamamagitan ng Advisory ng National Youth Commission na nag-uutos sa mga Sangguniang Kabataan Federation (Youth Council Federations) presidents sa buong bansa.

Nilalayon din ng E-Palarong Pambansa na isulong ang eSorts bilang pandagdag na bahagi ng holistic na pag-unlad ng kabataang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng disiplina sa sarili, pagtutulungan ng magkakasama, at kahusayan sa kompetisyon.

Sa pamamagitan ng pagpapakita ng husay ng bansa sa eSports at paghahanap ng mga talento sa buong bansa, ang kaganapan ay naglalayong lumikha ng isang bagong henerasyon ng mga propesyonal sa eSports na maaaring makipagkumpitensiya sa entablado sa mundo.

Ang torneo ay magtatampok ng kabuuang limang titulo, na dalawang laro sa PC, partikular ang Valorant at League of Legends, at tatlong laro sa Mobile: League of Legends Wild Rift, Call of Duty Mobile, at Mobile Legends Bang Bang.

Magkakaroon din ng National eSports Shoutcaster Search upang makahanap ng mahuhusay na boses mula sa buong bansa para magbigay ng live na komentaryo at pagsusuri ng mga laban sa eSports.

Ang Event Roadmap ay binubuo ng tatlong yugto: Qualifier, Group, at Playoffs, na nagtatapos sa Grand Finals na nilaro sa ICON – Iloilo Convention Center, Iloilo City, Philippines noong Agosto. Sa pagsisimula ng Qualifiers sa Hunyo, nagsimula na ang countdown para sa groundbreaking event na ito na nakatakdang baguhin ang industriya ng eSports sa Pilipinas at higit pa.

Nakipagtulungan din ang E-Palarong Pambansa sa GEMS, ang unang eSports 3.0 aggregator platform sa mundo, bilang kasosyo sa Web3 ng mga kaganapan.

Ang partnership na ito ay naglalayon na tulay ang mga manlalaro ng Web 2 sa Web 3 at magbigay ng mas maraming pagkakataon para sa mga Pilipino na malantad sa Web3. Bilang kasosyo sa Web3 ng kaganapan, hihikayatin ng GEMS ang iba pang kumpanya ng Web3 na suportahan at i-promote ang E-Palarong Pambansa, sa gayon ay madaragdagan ang abot at epekto nito sa pandaigdigang industriya ng eSports.

Ang Codashop, isang nangungunang webshop para sa mga laro at in-game na pera, ay bahagi rin ng kaganapan bilang opisyal na kasosyo sa gateway ng pagbabayad ng E-Palarong Pambansa. Sa mahigit 100 milyong tagahanga ng laro sa mahigit 60 teritoryo sa buong mundo, nagsisilbi ang Codashop sa mga sikat na publisher gaya ng EA, Activision Blizzard, Riot Games, Tencent, Take-Two, at Zynga. Ang mga manlalaro ay maaaring bumili kaagad sa Codashop at tumanggap o magregalo ng kanilang nilalaman na in-app, gamit ang iba’t ibang paraan ng pagbabayad na hindi sinusuportahan ng mga tradisyonal na app store. Ang partnership na ito ay magbibigay-daan sa mga kalahok ng E-Palarong Pambansa na magkaroon ng tuluy-tuloy na karanasan sa pagbabayad at access sa malawak na hanay ng nilalaman ng laro.

Ang iba pang kilalang partner ay ang FWD Insurance, ang Exclusive Insurer Partner ng E-Palarong Pambansa, AcadArena, Team Bam Aquino!, Injap Tower Hotel, at Red Bull

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa E-Palarong Pambansa, maaari silang mag-email sa info@epalaro.com. (Lito Oredo)