Devin Booker sinindihan opensa ng Suns sa Game 2

UMISKOR ng 14 pataas ang starters ng Phoenix sa pangunguna ng 38 ni Kevin Booker at 25 ni Kevin Durant, at niresbakan ng Suns ang Los Angeles Clippers 123-109 Martes ng gabi.

Nahulog ang limang tres ni Torrey Craig tungo sa 17 points, may 16 points, 8 assists si Chris Paul at 14 markers, 13 boards kay De’andre Ayton at itinabla ng Suns sa 1-1 ang West first-round series.

Hindi naibalik ng 31 points ni Kawhi Leonard at 28 ni Russell Westbrook ang Clippers.

Lipat ng Los Angeles ang Game 3 sa Biyernes (araw sa Manila)

Naiwan sa 12 ang Phoenix sa kalagitnaan ng second quarter bago ibinuhol ng buzzer-beating 3 ni Booker 59-59 sa break.

Nagpakalat ng 18 points si Booker sa third tungo sa 92-87 lead papasok ng fourth.

May apat na 3s si Booker sa 14 of 22 shooting overall, namigay pa ng 9 assists. (Vladi Eduarte)