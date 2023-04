Derek, Ellen magta-try magka-baby

This year ay magta-try magka-baby ang mag-asawang Derek Ramsay at Ellen Adarna.

Ito mismo ang ikinuwento ni Derek sa amin nang maka-chat namin siya sa Viber app.

“This year we plan to,” ang maigsing sagot niya nang tanungin namin kung may plano na ba silang magka-baby ng kanyang misis.

Kasama nila ni Ellen ang anak nito na si Elias Modesto na parang tunay na anak na ang turing ng hunk actor.

Sa katunayan, kasa-kasama nila si Elias sa mga biyahe nila.

And speaking of biyahe, naikuwento rin sa amin ni Derek na kababalik lang nila ni Ellen mula sa kanilang pagbabakasyon sa ibang bansa.

“We arrived a few days ago. We need to have a holiday from a holiday.

“I think naka-10 countries kami in the past six months.

“Tiring din,” chat sa amin ni Derek.

Samantala, tinanong din namin ang hunk actor kung may bago na ba siyang proyekto ngayon?

Marami kasing mga in-offer kay Derek na napabalitang tinanggihan niya.

“Dami offers but wala pa talaga bumubuhay sa dugo ko. Dami (new) endorsements and all my old endorsements nag-renew,” sabi niya.

So waiting ba siya for the right project, right material?

“Not waiting, if meron then maybe, if wala ok lang. I’m happy where I am now,” sabi niya at idinagdag din na kuntento naman siya sa mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay.

Bongga!

(Jun Lalin)