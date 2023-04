Dedma kina Marvin, Baron: Bea tinuhog sina John Lloyd, Jericho

Usong-uso sa TikTok ngayon ang filter na ‘Choose-Yasuy Gem’ na may mga photo na dapat pagpilian mo.

Sa TikTok account ni Bea ay makikita mong naglaro siya ng filter na ‘yon na ‘Your 90s Heartthrob’.

At yes, walang kahirap-hirap na pinili niya si Jericho Rosales kumpara kina Rico Yan, Marvin Agustin, Patrick Guzman, Baron Geisler at Eric Fructuoso.

Pero nang lumabas na ang photo ni John Lloyd Cruz, nanlaki ang mga mata niya. Nahirapan talaga si Bea kung sino sa kina Jericho at John Lloyd ang pipiliin niya.

Ang ending, game over na! Dahil pareho raw niyang bet ang dalawang 90s heartthrobs, ha!

Pero sa panlasa ng fans, sa comment section, lamang na lamang siyempre si John Lloyd, na sigaw nga nila, ‘Naku Basha, si Popoy ang mas bagay sa iyo, no!’

Siyempre, hindi rin nagpakabog si Dominic Ochoa, na sumabak naman sa ‘Choose Your Girlfriend’. At siyempre pa rin, si Bea Alonzo ang pinili niya kumpara kina Kathryn Bernardo, Yassi Pressman, Ivana Alawi, Liza Soberano, at Lovi Poe!

Well…