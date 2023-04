Colonel pinalagan paratang na bagman ni Teves

Itinanggi ni Tabuelan, Cebu Police Station officer-in-charge Police Col. Allen June Germodo na bagman at sanggang-dikit siya sa suspendidong si Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr, na tinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at walong iba pa.

Reaksyon ito ni Germodo nang lumutang ang kanyang pangalan sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong Martes at tukuyin siya ng pamangkin ni Degamo na si Seaton, Negros Oriental Mayor Cezanne Fritz Diaz na bagman umano ni Teves.

Ayon kay Diaz, si Germodo ang bagman ni Teves at tagabigay sa iba pang pulis ng pera na galing sa kita ng Small Town Lottery (STL) at online sabong na ino-operate umano ng kongresista.

Inalmahan ito ni Germodo at idiniin na handa siyang humarap sa Senado para linisin ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano’y mga ilegal na gawain ni Teves.

Inamin ng opisyal na naging hepe siya ng Sta. Catalina Municipal Police Station (MPS) noong 2020 at Zamboangita MPS noong 2021 pero imposible umano na maging bagman siya ni Teves dahil wala na siyang assignment sa Negros Oriental simula pa nitong nakaraang taon.

Ipinauubaya naman ng Cebu City Police Office ang desisyon sa Philippine National Police (PNP) kung papayagan nito si Germodo na humarap sa Senado.

Kaugnay nito, sinabi ni Lt. Col. Mark Subalit, deputy provincial director for operations ng Cebu PPO, na wala naman siyang natatanggap na impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Germodo sa kaso ni Degamo. (Edwin Balasa)