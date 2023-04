Chennie Tagaod, FEU humihinga pa sa semis

NAGTULUNGAN sina Chennie Tagaod, Jovelyn Fernandez at playmaker Christine Ubaldo para pabagsakin ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws ang Ateneo Blue Eagles 25-21, 25-11, 22-25, 25-21 upang manatiling buhay sa Final Four, Miyerkoles sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Sinandalan ng Lady Tamaraws (6-6) ang matatalas na service aces at sandamakmak na errors ng Blue Eagles kasunod ng 10 aces kumpara sa dalawa lamang ng katunggali, higit na ang 33 errors ng Katipunan-based squad laban sa 22 ng Morayta-lady volleybelles.

Nanguna sa puntusan para sa Lady Tamaraws si Tagaod sa 15 puntos mula sa 12 atake, dalawang aces at isang block.

Sinundan ito ni Fernandez na may 12 points sa likod ng walong atake at tigalawang aces at blocks.

Umangat din ang laro ni ace playmaker Ubaldo na may 10 excellent sets kasama ang pitong puntos mula sa tatlong atake at tigalawang aces at blocks.

“Sabi ni coach na hindi namin pwedeng bitawan iyung every game na makakalaban pa namin, dapat pataas tayo, hindi porke natalo isa pababa na, dapat pataas pa rin,” pahayag ni Ubaldo patungkol sa huling pagkatalo kontra defending champions National University Lady Bulldogs.

“Nangyari nung third set na-slow kami at nawalan kami ng esteem, kaya pinaalalahanan kami ni coach na dapat hindi pwedeng bababa ang laro namin, dapat diretso pataas ang panalo,” dagdag ni Ubaldo matapos matalisod sa third set ang FEU.

Ito naman ang unang pagkakataon sapol noong Season 71 na hindi makakapasok sa Final Four ang Ateneo na nalasap ang kanilang ikalawang sunod na pagkatalo para bumagsak sa 4-8 kartada sa ika-anim na pwesto.

(Gerard Arce)