Barbie, David series pinarangalan sa New York

May bagong achievement ang hit teleseryeng ‘Maria Clara at Ibarra’ ng GMA Network.



Nanalo ito sa 2023 New York Festivals TV & Film (NYF) Awards ng Bronze medal sa Entertainment Program: Drama category.



Nagpasalamat naman ang writer ng series sa mga nagmahal sa ‘Maria Clara at Ibarra’ at ipinagmalaki niyang na ito ang unang teleserye sa Pilipinas na nagkaroon ng karangalan sa NYF Awards.



“Salamat sa lahat ng mga nagmahal sa show na ito! Tayo ang kauna unahang soap series sa Pinas na nagkamit ng medalya sa NYF, nawa ay magsilbi itong daan para sa marami pang panalo sa ibang bansa. I hope proud ka sa aming lahat, Pilipinas!” tweet ni Suzette Doctolero.



“Maraming salamat po at mabuhay ang likhang Pilipino! (with Philippine flag and praying emojis),” tweet naman ng isa sa mga bida na si Barbie Forteza.



Simula nga noong weekend hanggang ngayon, ang ‘Maria Clara at Ibarra’ ang nangungunang TV show na naka-streaming sa Netflix Philippines kaya double victory ito for them!

Congratulations, Team MCAI! Siyempre sa pangunguna ‘yon nina Barbie, David Licauco, Dennis Trillo, at Julie Anne San Jose.

Bonggels!