Baby sa Quezon isinilang may ari ng babae at lalaki

Usap-usapan ngayon sa social media ang isang sanggol sa Quezon dahil sa pambihirang kondisyon nito.

Sa episode na ipinalabas ng segment na ‘Dapat Alam Mo!’ ibinahagi ng mag-asawa sa bayan ng Atimonan ang hirap na kanilang nararanasan dahil sa lagay ng kanilang bagong silang na baby.

Sabi ng ina nito, “Para siyang sa babae kasi ‘yung itlog niya nasa may itaas, naiipit ang pinaka-ari. Pero ‘yung pinaka-ari niya sa panglalaki, pero ang pinag-iihian niya ay sa pambabae.”

Isa sa mga struggle na kanilang kinaharap ay ang pagde-decide kung anong kasarian ang ilalagay sa birth certificate nito.

“Nahihirapan po ako at the same time nasasaktan kasi naiisip ko na what if kapag lumaki siya at nag-aaral na, paano kapag umiihi siya, nakaupo, puwede po siyang ma-bully no’n.”

Dagdag pa rito, wala naman umano sa kanilang lahi at pamilya ang mayroong ganitong uri ng kondisyon kaya naman tila palaisipan kung paano nagkaroon nito ang kanilang anak.

Bukod dito, lumapit na rin sila sa mga espesyalista upang ipakonsulta ang lagay nito. At dito na nga nila nakilala si Dr. Michael Gaw, isang pediatric surgeon.

Mayroon umanong birth defect na tinatawag na ‘proximal hypospadias’ ang kanilang baby kung saan wala sa pinakadulo ng ari ang daluyan ng ihi ng lalaki.

“Sa hypospadias ang nangyayari ay nasa ilalim, nasa penile shaft o baras ng ari. Puwede siyang malapit sa dulo, puwede siyang sa may gitna, puwede siyang nasa may puno, o sa base ng penis. Or even doon sa may scrotum sa may itlog, or even malapit na siya sa opening ng puwet,” saad ni Dr. Gaw.

Dagdag pa rito, sa kasalukuyang lagay ng medisina ay wala pang aktwal na basehan o maaaring rason bakit nagkakaroon ng ganitong kondisyon ang isang indibidwal.

Samantala, maaari namang maitama ang medical condition ng kanilang baby sa pamamagitan ng isang surgery na nasa humigit-kumulang P30,000 hanggang P40,000 ang halaga.

