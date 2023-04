All Too Easy, Ipolitika pakners sa karerahan

MAGKAKAMPIHAN sina All Too Easy at Ipolitika sa magaganap na 2023 Philracom “Chairman’s Cup III” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

Rerendahan ni John Alvin Guce si All Too Easy habang si Kelvin Abobo ang gagabay kay Ipolitika para harapin ang anim pang tigasing kabayong nagsaad ng pagsali sa distansyang 2,000 metro.

Nakalaan ang P500,000 guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa finish line, ang ibang kalahok ay sina Eazacky, Landslide, Magna Cum Laude, Shining Vic, The Accountant at Tugatog.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P300,000, masisilo ng second placer ang P112,500 habang P62,500 at P25,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi rin ng P25,000 ang breeder ng winning horse habang P15,000 at P10,000 ang second at third sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Samantala, pakakawalan din ang Chairman’s Cup Division II sa nasabing araw. (Elech Dawa)