ABAP chief Ed Picson sumakabilang-buhay na

PUMANAW na ang dating batikang sportscaster at presidente ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) na si Edgar “Ed” Picson Miyerkoles ng umaga dulot ng mahabang pakikipaglaban sa liver cancer.

Inihayag ng malapit na kaibigan at kilalang sportscaster at sportswriter na si “The Dean” Quinito Henson sa kanyang social media account ang paglisan ni Picson sa edad na 69-anyos dakong alas-11 ng umaga.

“ABAP president & dear friend Ed Picson passed away at 11 this morning due to complications from cancer of the liver,” pahayag ni Henson sa kanyang tweeter. “Ed was a legend in sports broadcasting & when Sen Manny revived Blow By Blow late last year, he was invited to cover the fights but he declined-he will be missed.”

Naging mahaba ang karanasan at ambag sa pampalakasan ni Picson nang maging isa sa mga boses ng Philippine Basketball Association (PBA) bilang isa sa mga anchor at broadcaster, habang nagawa rin nitong maging manunulat sa Manila Bulletin.

Pinasok nito ang pamunuan ng ABAP bilang secretary general, hanggang sa mahalal itong pinuno noong Nobyembre 2021 kapalit si Ricky Vargas, upang maging chief executive officer.

Naglabas rin ng pagpupugay ang malapit na kaibigan na si Bill Velasco na matagal na nakasama sa larangan ng sports broadcasting.

“Lost another old friend today. Farewell, Ed Picson, my colleague from Vintage Enterprises in the early 1990’s,” saad ni Velasco sa kanyang post. “You were always articulate, level-headed, and spoke your mind. A great sportscaster, voice talent, and boxing official. God bless you, kind sir.”

(Gerard Arce)