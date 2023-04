60-anyos Tiktoker lodi sa kaseksihan

Kalabaw lang daw ang tumatanda! Patunay dyan ang senior citizen na ito na talaga namang ala-bote pa rin ng coke ang hugis ng katawan sa super sexy.

Siya si Teresita Benito Embuscado (@glamorasabymommyla) na #proudsenior60 sa kanyang mga TikTok videos.

Kamakailan lang ay pinost niya ang kanyang mga dance contents noong siya’y nagpunta sa beach. Mapapanood sa video na nakasuot siya ng floral na one-piece swimsuit habang sinasayaw ang trending remix music na ‘Forever Young’ by Alphaville.

Nakatanggap ito ng libo-libong views at komento mula sa mga users online.

Ilan sa mga comment:

Para kay @venans6, ani, “Hellow mdam ang ganda mo,pag 20yrs old ang mukha at body.”

“Sna all bet q un gnto its not about looks that defy aging but the bubbly personality and healthy lifestyle itself. my dream 60,” hirit naman ni @ame_belle0.

“Kainggit nman po kyo grabe,” ani ni @lehteallanebtarre.

Dagdag pa rito, sinagot din ni Teresita sa comment section ang kanyang routine at secret paano niya na-achieve ang ganitong bagets na awrahan. Sabi niya, “Yoga Zumba Fasting Almost no meat, no junk food no soft drink. Kutis thanks to Glamorosa Cosmetics click white basket tab sa wall ko.” (Moises Caleon)