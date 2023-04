2 mananaya paghahatian higit P82M Lotto 6/42 jackpot prize

Paghahatian ng dalawang manana­ya mula sa Cebu City at Metro Manila ang mahigit P82 milyon matapos nilang matumbok ang anim na winning number sa Lotto 6/42 ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) na binola noong Martes nang gabi.

Sa inilabas na pahayag ng PCSO kahapon, nadale ng dalawang masuwerteng player ang winning combination na 42-21-01-36-23-37 na may kabuuang jackpot prize na P82,139,803.60.

Nabili ang winning ticket sa Cebu City at Quezon City.

Samantala 92 mananaya naman ang nanalo ng tig-P24,000 dahil sa nakuha nilang lima sa anim na winning number habang 2,350 mananaya naman ang mag-uuwi ng tig-P800 matapos matumbok ang apat sa anim na nanalong numero.

Binobola ang Lotto 6/42 tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Samantala wala namang tumama sa winning number na 48-34-08-04-13-53 ng Ultra Lotto 6/58 na may kabuuang premyong P65,545,490 gayundin sa Super Lotto 6/49 na may premyong P15,840,000. ­(Edwin Balasa)