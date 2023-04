Winwyn na-insecure sa kagandahan ng inang si Alma

Hindi itinago ni Winwyn Marquez na nakaramdam siya ng insecurity noong kabataan niya dahil sa kanyang ina na si Alma Moreno.

Lagi raw kasi siyang kinukumpara noon sa kanyang Mommy Ness at nakadagdag daw iyon sa pagkawala ng confidence sa kanyang sarili.

Sey ni Winwyn, “Feeling ko doon nag-start ang insecurity ko with how I look. Kasi siyempre ang ganda-ganda ng nanay ko. I agree with that, my Mom is different. Pero laging, ‘Bakit hindi mo kamukha ang nanay mo?’ ‘Bakit hindi ka mestisa?’ I doubted myself growing up, eh. Pero I realized I’m just so proud of my mom.”

Noong sumali raw siya ng beauty pageants, na-bully raw siya dahil hindi niya kasing-ganda si Alma at hindi raw siya mananalo ng anumang beauty title.

“Mga sinasabi nila sa akin noon ay, ‘You don’t look like your mom,’ ‘You’re not pretty enough,’ ‘You’re not tall,’ ‘Iba ‘yung itsura mo.’ Laging kasama ‘yung itsura ng Mom ko with the context of my mother. But there are so much more. But I’m proud that people see her as this woman, diyosa. Nanay ko ‘yan! Proud ako sabihing nanay ko ‘yan. Even if I don’t look like her, I’m proud na nanay ko siya,” sey pa niya.

Pero napatunayan ni Winwyn ang taglay niyang kagandahan nang koronahan siya bilang kauna-unahang Filipina na Reina Hispanoamericana in 2017. (Ruel Mendoza)