Tongpats sa Senado sumingaw

Habang abala ang Senado sa pagsiyasat sa kurakutan sa ibang ahensiya ng gobyerno, may nagaganap naman umanong korapsyon sa mismong kapulungan.

Kuwento ng source ni Mang Teban, isang project proposal daw ang niluluto na nagkakahalaga ng P4 milyon para sa pagbili ng kagamitan sa Senado.

Pero pinigil daw ang project proposal at pinababago dahil nais daw ng isang opisyal na gawin itong P7 milyon, aba’y malinaw na P3 milyong tongpats ito.

Dahil hindi masikmura ang korapsyon, nagbitiw daw sa trabaho ang mga batang inhinyero.

Ang opisyal ay inireklamo na raw ng grave abuse of authority at graft and corruption. Ilan sa kanilang reklamo ay ang pagbili ng Arctic Chillers na kahit depektibo ay inisyuhan ng Certificate of Completion. Sinasabing nagkakahalaga raw ito ng isang milyong piso.

May problema rin umano sa biniling multi stack chiller dahil sa sirang compressor pero nabayaran na umano ang supplier. Umorder din daw ng 10 pail ng york oils gayung apat na pails lamang ang kailangan sa repair ng york chiller.

May kapit daw ang opisyal sa matataas na opisyal sa Senado kaya malakas ang loob ni tolongges.

Alam kaya ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri? Malamang na hindi. Abangan ang susunod na kabanata kung kikilos si Zubiri, ang Ombudsman, at Civil Service Commission.

Clue. Hindi kilala ng madlang pipol ang opisyal pero may letrang O sa kanyang pangalan, as in OMG!