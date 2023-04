‘That’s very disrespectful’: Vice nasaktan, wig hinila

“That’s very disrespectful!” ang sey ni Vice Ganda sa audience member sa kakatapos lang na ‘VGFul’ concert niya sa Edmonton, Canada.

Kita sa TikTok video ni @hajime ang paghila ng isang audience member sa wig ni Meme Vice habang sa TikTok video naman ni @yeg_oilers ay kita ang pagkagulat at paghinto niya sa kanyang paglalakad para pagsabihan ang audience na humila ng kanyang buhok.

“Don’t do that. That’s very disrespectful. You don’t do that. You have to say sorry to me. Who did that? That’s very rude. I’m trying to give you a wonderful time but don’t hurt me. ‘Di ba? That’s not right, we have to be friends here. Don’t hurt me,” sey ni Vice na kalmado at nakangiti pa habang pinagsasabihan niya ang rude audience.

Magpapatuloy na sana uli siya sa paglalakad nang ilang sandali lang ay lumingon si Vice audience member na bumastos.

“This guy is very rude,” sey ni Meme Vice sa mga nanonood ng kanyang show..

Itinanggi ng lalaki na siya ang humila

“So, who was it?” reply ni Meme Vice.

Tinuro naman ng lalake ang kanyang kanyang kasamang girlfriend.

“So, it’s your girlfriend. Both of you are very rude,” then tinuloy ni Vice ang show.

Saludo ako kay Meme Vice sa pagtalak niya sa mag-dyowa dahil ang paghila ng wig ay isang uri ng pambabastos. Hindi porke komedyante ay hindi mo na rerespetuhin. Mali ‘yon!