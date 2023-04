‘Sonata’, iba pang Pinoy film bumida sa France

Naging matagumpay ang kolaborasyon ng Film Development Council of the Philippines (FDCP) at Philippine Embassy sa Paris, France nang magkaroon ito public film screening kung saan ipinalabas ang iba’t ibang pelikulang Pilipino.

Ilan sa mga film na bumida rito ay nakapokus sa mga kababaihan, kabilang na rito ang ‘Ang Babae Sa Likod Ng Mambabatok’ ni Loren Faustino, ‘Ano Ang Kulay Ng Mga Nakalimutang Pangarap?’ ni Jose Javier Reyes at ‘Sonata’ ni Peque Gallaga at Lore Reyes.

“Through its Philippine Embassies Assistance Program (PEAP), the Film Development Council of the Philippines (FDCP) has partnered with Philippine Embassies in France, Austria, Pakistan, and Jordan to bring women-centered Filipino films abroad in line with the celebration of International Women’s Month,” ani ng FDCP sa Facebook post.

Bawat pelikulang ipinalabas ay may kalakip na aral na sumasalamin sa danas at buhay ng mga kababaihan.

Talaga namang Filipino pride ang mga film na ito! (Moises Caleon)