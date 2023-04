Scottie Thompson, Gin Kings pokus depensa sa Game 5

Game 5 ngayong Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

5:45pm — Ginebra vs TNT

(* Serye tabla, 2-2)

GUSTO nang kalimutan ng Ginebra ang nakakadismayang inilaro sa 116-104 loss sa TNT sa Game 4 ng PBA Governors Cup Finals noong Linggo.

Ibinuhol ng Tropang Giga sa 2-2, nauwi sa best-of-three ang series. Basagan muli ang magkatunggali ngayong araw sa Smart Araneta Coliseum din.

Nawala ang depensa ng Gin Kings, namiyesta sa long range shooting ang Tropa – 21 for 43 (48 percent).

“We hit 3s, too (15 for 30), but we didn’t defend,” bulalas ni coach Tim Cone paglabas ng dugout. “That’s what I’m talking. I’m not talking about shooting, I’m talking about defending.”

Tres ni Scottie Thompson ang unang basket ng laro para sa 3-0 lead ng defending champions, mula roon ay dinomina na ng challengers.

Hindi nila na-challenge sina Mikey Williams, Calvin Oftana, Kib Montalbo at Jayson Castro na nagbaon ng tig-apat na tres para sa Tropa.

Mas marami rin ang kontribusyon ng TNT bench (30-17).

“It’s one game. It’s a series, we’re tied now and it becomes a best-of-three,” giit ni Cone. “We’ll get ready for Wednesday.” (Vladi Eduarte)