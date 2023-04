Sarah kahit 2 anak so stylish, hindi losyang

Marami ang hanga sa pagiging stylish ni Sarah Lahbati.

Kahit dalawa na ang anak ng misis ni Richard Gutierrez, marami ang bilib sa kanya dahil hindi nga losyang ang kanyang itsura.

Tutok man siya sa mga anak na sina Zion at Kai, hindi naman pinababayaan ni Sarah ang kanyang sarili.

Kapag nasa school ang mga anak, doon naman nag-e-exercise, training ang aktres.

Sa latest post nga niya sa Instagram, gandang-ganda kay Sarah ang kanyang followers.

Sey niya, “When arts meets fashion. These playful prints from the legendary Yayoi Kusama add a unique touch to my summer wardrobe. @louisvuitton @Ivyyayoikusama.”

Ang kanyang brother-in-law na si Raymond Gutierrez ay nagustuhan ang kanyang bonggang jacket.

Bongga! (Jun Lalin)