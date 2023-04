PPA sa mga nagpoprotesta vs TOP-CRMS: ‘Maging kalmado tayo’

Umapela ang Philippine Ports Authority (PPA) sa mga nagpoprotesta laban sa Trusted Operator Program-Container Registry and Monitoring System (TOP-CRMS), na solusyon sana ng ahensiya sa mataas na logistics cost sa mga pantalan na dekada nang problema ng mga trucker.

Ani PPA General Manager Jay Santiago, bagama’t nirerespeto ng PPA ang kalayaan ng bawat isang ipahayag ang saloobin at opinyon, sana raw ay isipin din ang abala na idinudulot nito sa mga motorista sa kahabaan ng Bonifacio Drive sa Port Area.

Aniya, hindi lang naman PPA ang nag-iisang opisina sa Bonifacio Drive na naistorbo sa ginawang aktibidad ng mga protester.

Dagdag ni GM Santiago, hindi pa iniimplementa ang programa kaya walang dapat ikagalit ang mga tutol dito.

“Unang-unang po, sana ay maging kalmado tayong lahat sa issue ng TOP CRMS dahil ang intensyon lang naman ng lahat ay ang ikabubuti ng taumbayan. Nagkaroon naman na po ng pagdinig sa senado ukol rito, bakit hindi na lang natin hintayin ang magiging desisyon dito ng pamahalaan lalo’t ito ay kasaluku¬yang deferred naman na,” pahayag ni GM Santiago.

“Ang hindi po maganda rito ay kailangan pang gamitin ng mga nag-o-oppose sa TOP-CRMS ang batas ng kalsada kaya’t hindi po makapagtrabaho ang ilang mga tao. Bukas naman po ang PPA sakaling hindi matuloy itong programa nating TOP-CRMS. Ang mangyayari lang naman kung hindi ito maipatupad ay magpapatuloy lang ang dekada nang problema ng mga importer, trucker at customs brokers natin. Sinusubukan lang naman po nating mag-offer sana ng solusyon sa problema pero kung hindi po ito matutuloy, wala pong problema,” pagpapatuloy pa niya.

Ayon sa mga nagpoprotesta kabilang na ang Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations, hindi naman umano makakatulong ang programa ng PPA sa kanilang mga trucker at dagdag bayarin lang umano ito.

Ang TOP-CRMS ay may layuning ibaba ang presyo ng logistics at bayarin ng mga gumagamit ng pantalan. Mula sa kasalukuyang container deposit na nagkakahalaga ng P10,000-P30,000, mapapalitan ito ng P250 container deposit insurance at P730 container monitoring fee.