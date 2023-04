Pinay make-up artist umaariba sa Switzerland

Unti-unting bumubuo ng sarili niyang pangalan sa Zurich, Switzerland ang Swiss-Fil make-up artist na ito dahil sa kanyang talento.

Siya si Reslie Mundwiler-De Castro, 43-anyos, tubong-Zamboanga City. Bago niya madiskubre ang kanyang passion sa make-up ay minsan umanong pinangarap ni Reslie ang maging isang guro sa ‘Pinas. Subalit mapaglaro ang tadhana, marahil ito talaga ang nakasulat sa kanyang istorya.

Humigit-kumulang 20 years na siyang naninirahan sa Switzerland kasama ang kanyang asawa at tatlong anak.

Taong 2012 nagsimula ang ideya niya sa industriyang ito matapos maka-bonding ang kanyang mga kaibigan kung saan kahit wala pa siyang sapat na kaalaman sa pag-apply ng make-up ay inayusan niya ito. Hanggang sa isang araw, naisipan niyang i-push at seryosohin ang gawain na ito.

Ngayon, nagtatrabaho siya bilang make-up artist sa iba’t ibang modelo ng mga national at international cover magazines.

Dagdag pa rito, mayroon ng diploma si Reslie mula sa London Academy of Freelance Make Up at nag-take rin siya ng master classes pagkaraan.

Minsan na din siyang nakapag-ayos sa mga exclusive at sikat na fashion shows na idinaos sa Paris at Europe.

Bukod dito, isa sa forte ni Reslie ay ang wedding make-ups dahil sa ipinagmamalaki niyang “no make-up look.”

“People won’t remember your bouquet, or the favor, or the seating chart. Nobody will remember your husband’s tux, or the limos, or the cake. The first thing and the last thing that anyone will ever think of when they think back to your wedding day is just how beautiful you looked,” aniya sa kanyang Facebook post. (Moises Caleon)