Philip Ella Juico tutuklas ng talento sa G League

HANGAD nina Athletics Events and Management Chairman Philip Ella Juico at President Dr. Ian Laurel na makatuklas pa ng mga future volleyball star sa paghambalos ng Shakey’s G League Invitational sa Mayo 6 sa San Andres Gym.

“It will serve as the conveyor of talent from the high school to the collegiate level,” sabi ni Juico sa pagbisita nito Martes sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum na hatid ng San Miguel Corporation, PSC, Milo, POC at Pagcor sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila.

Kabuuang 16 koponan na binubuo ng apat mula sa UAAP, lima sa NCAA at ibang eskuwelahan ang magpapaluan ng volleyball sa torneo.

Kasamang dumalo nina Juico at Laurel ang mga coach mula sa Adamson, NU Nazareth, De LA Salle -Lipa, Arellano at Emilio Aguinaldo College.

Ang NU Nazareth School ang nagtatangol na kampeon sa UAAP matapos nitong talunin ang Adamson ngayong taon.

Unang pagkakataon naman ng Arellano at EAC-ICA na sumsabak sa isang torneo dahil isasagawa pa lamang ng NCAA ang una nitong torneo para sa girls high school sa susunod na taon. (Lito Oredo)