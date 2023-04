PBBM pinag-iingat sa susunod na PNP chief

Ngayon pa lang ay pinag-iingat na ni outgoing Philippine National Police (PNP) chief PBGen. Rodolfo Azurin Jr. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili ng susunod na hepe ng pambansang pulisya.

‘I want to forewarn the president because it’s very critical for him to choose the next PNP chief. Sir, be careful in selecting ‘yung papalit sa akin,’ ani Azurin, ang unang PNP chief sa ilalim ng administrasyong Marcos.

Sinabi ni Azurin na may mga grupo o indibidwal na naninira sa integridad ng pulisya kaya dapat ay matatag din na tulad niya ang mahihirang ng Pangulo na kanyang kapalit.

‘How long can we stand the heat? That’s the problem. That’s why I’m worried sa ating pangulo, kung sino ang pipiliin niya na papalit sakin,’ dagdag nito.

Tiwala naman si Azurin na iiwan niya ang PNP na mas maganda ang imahe kumpara noong pumasok siya rito. Nakatakdang magretiro si Azurin sa susunod na linggo.

Kabilang sa pinagpipilian ni Marcos na kapalit ni Azurin sina Lt. Gen. Rhodel Sermonia, deputy chief for administration; Maj. Gen. Jonnel Estomo, deputy chief for operations at Lt. Gen. Michael John Dubria, chief of the directorial staff. (Edwin Balasa)