PBBM inutos pagtitipid ng tubig, kuryente

Iniutos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pagtitipid sa tubig bunsod ng masamang epek¬to ng El Niño na inaasahang tatama sa bansa ngayong 2023 hanggang susunod na taon.

Ang direktiba ay kasunod ng ipinatawag na sectoral meeting ng pangulo sa Malacañang nitong Martes kung saan dinaluhan ng mga ahensiyang may kinalaman sa kalusugan, kalikasan at panahon.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno na nais ng pangulo na palakasin ang mga ginagawang paghahanda ng gobyerno laban sa magiging epekto ng El Nino sa mamamayan.

Ang mga agad pinaghanda ng Pangulo ay ang Department of Health (DOH) dahil sa mga inaasahang uusbong na mga sakit sa panahon ng tagtuyot.

Kabilang sa mga iniutos ng pangulo ay ang paghahanda sa posibleng kakulangan ng tubig sa panahon ng tagtuyot at magsulong ng information campaign para magtipid ng tubig na maaaring ilarga sa mga ahensiya ng gobyerno at mga eskuwelahan.

“Iyon pong paghahanda sa kakulangan ng tubig. Inaasahan natin iyan so inutos niya kanina na dapat magkaroon tayo ng public awareness campaign na magtipid na talaga ng tubig bago pa lumala iyong problema natin na inaasahan according to Pagasa,” dagdag ni Nepomuceno.

Bukod sa pagtitipid sa tubig ay kasama rin sa mga dapat gawin ay ang pagtitipid sa enerhiya na dapat ngayon pa lamang ay simulan na upang hindi lumala ang sitwasyon sa magiging epekto ng El Niño. (Aileen Taliping/Prince Golez)