Pauline Del Rosario mabagsik mga tirada sa LPGT opening

TAMPOK ang pagbabalik-Ladies Philippine Golf Tour ni Pauline Beatriz Del Rosario sa disgrasya sa three-putt pero minarkahan ng malaking pagtapos sa dalawang birdie sa huling tatlong butas para isalpak ang 69 at iposte ang isang palong lamang kay Korean Kim Seoyun Martes ng hapon sa ICTSI Caliraya Springs Championship sa Cavinti, Laguna.

Bumawi siya agad sa maagang pangangapa sa putter, nakasungkit ng mga stroke sa Nos. 4, 7 at 10 at nakatingkayad sa sablay sa green sa pang-12 butas sa birdie uli sa pang-16 at 18 sa Caliraya Springs Golf Club, sa bantang manalo sa 11th LPGT 2023 habang pahinga sa Epson Tour.

“I actually three-putted the first hole but birdied the last, so I liked how I finished strong,” lahad ng 24-anyos na dalaga na pinapadrinuhan ng International Container Terminal Services, Inc., at kumopo ng apat na panalo para sa kumbinsidong LPGT Order of Merit title noong 2017.

Pero para masundan ang huli niyang lokal na tagumpay noong 2020 sa bubble setup sa Riviera, hinirit ng tanging Pinay na namayagpag sa LPGA of Taiwan noon ding 2017, na kailangan niyang makontrol ang bola sa nalalabing 36-hole ng P1M championship.

“The roughs are a bit tough, there’s not much spin coming to the greens, which are pretty hard. So emphasis should be hitting it on the fairways,” sey pa ni Del Rosario, na mas masusubok ang tikas sa sabay na pagpalo kay Kim (70) at mag-isa ring nasa terserang si Harmie Nicole Constantinbo (71) sa second round. (Ramil Cruz)