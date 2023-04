‘P.I.’ ginamit sa ‘Queenmaker’ Korean series

Pinagpipiyestahan sa socmed ng maraming Pinoy fans ang Koreanovela na ‘Queenmaker’ dahil sa isang eksena sa serye kung saan na-feature ang sikat na Filipino swear word.

Napanood at napansin ito ni @pauloMDtweets kaya naman agad niyang in-upload ang eksena sa kanyang tweet at sinabing “So our *PI swear word was featured on the new #KDrama #Queenmaker hahaha.”

Nai-tweet rin ito ni @AltStarmagic at sinabing, “Nakaabot na ang p..ina sa Kdrama #Queenmaker.”

Sa eksena, isang galit na aktres ang napagbitiw ng salitang “P..ina!” sa kaharap at nag-walk out. May subtitle ang serye at sa English sub ay hindi naitindihan ng isang actress ang sinabi ng nagmura at napatanong ito, “Did she swear at you?”

Tila nakuha ng minura ang ibig sabihin ng salitang Pinoy kaya ang naging tugon nito ay, “I deserve it.”

Bagamat masama ang salitang ito, ikina-proud ng ilan fans na kahit sa ganitong paraan ay ginagamit sa mga ganitong palabas ang Pinoy swear word.

“P..ina in Queemaker is giving Pinoy pride hahaha! Watch Kim Hee Ae’s comeback drama now with Ace actors like #MoonSori, #Jinkyung #SeoYiSook and more!”

Sey ng isa pang netizen, may isang clip mula naman sa isang American film kung saan sinambit ng isang Hollywood actor ang salitang “t..ina” sa kanyang eksena.

Kung authentic o nilagyan ng ibang dialogue sa dubbing para maging Pinoy, pinaniniwalaan pa rin sa mga tweet na totoo ang linyang PI. (Rey Pumaloy)