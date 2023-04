OP-PMS ginulat NHA; PNP palag pa sa UNTV

Mga laro sa Linggo:

(Novadeci Convention Center, QC)

2:00pm — PNP vs OP-PMS

3:30pm — NHA vs GSIS

5:00pm — OP-PMS vs Senate (EFO)

UMIINIT ang bakbakan para sa huling dalawang semis berth ng 9th UNTV Cup matapos magtala ng magkahiwalay na panalo ang Office of the President-Presidential Management Staff at Philippine National Police nitong Linggo sa Paco, Arena sa Maynila.

Binutata ng OPS-PMS Trailblazers ang NHA Home Masters, 81-67, upang saluhan ang biktima sa top spot ng team standings tangan ang parehong 7-4 karta.

Nanatiling may tsansa ang PNP Responders sa asam na makalaro sa semifinals matapos kalusin ang GSIS Furies, 84-66, sa event na nakalaan ang P3 million top prize.

Napaganda ng PNP ang kanilang record sa 6-4 matapos silang akbayan ni former University of the East player Olan Omiping na nagtala ng 26 points.

Sa Executive Face-Off, kumana si Wendell Ramiterre ng 13 points para sa Judiciary Magis, nakapuwersa sila ng four-way tie sa 7-team field nang itarak ang 78-48 panalo kontra Furies.

Sinadalan ng Trailblazers si Jhon Kenneth Aljard na nagsumite ng 30 puntos.

Nakakuha ng suporta si Aljard kina Roverick Abalos at Paul Carvajal na nagsanib ng 25 points at 19 boards.(Elech Dawa)