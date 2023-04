Moira busy, walang time mag-dyowa!

Kapag may pictures at videos na pino-post si Moira dela Torre na may kasamang lalaki, palagi na lang na may dudang boyfriend na niya.

Hindi nga ba pati ang manager niyang si Mac Merla ay pinagkamalan din na bagong lalaki raw ni Moira.

Ngayon naman, may ibang inili-link na naman sa singer.

Pero sabi mismo ni Mac, huwag nang intrigahin ang kanyang alaga dahil sa sobrang busy nga naman ni Moira ay wala itong panahon sa lalaki.

Walang time para magka-dyowa sa ngayon si Moira, huh!

“Walang boyfriend si Moira. Hahaha. Sa sobrang busy namin, walang time magka-dyowa,” sey pa ni Mac.

So tigilan na raw ang palaging duda na may bagong lalaki na sa buhay ni Moira after maghiwalay sila ng mister na si Jason Hernandez, ‘noh?!

‘Yun na!