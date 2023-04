Moderne Cong bibira sa Chairman’s Cup II

NOMINADONG magpakita ng angas sa pista si Moderne Cong sa magaganap na 2023 Philracom “Chairman’s Cup II” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Abril 30.

Maliban kay Moderne Cong, nagsaad din ng pagsali sina Blackburn, Fortissimo, Gusto Mucho, Magtotobetsky at Sky Shot.

Ayon sa mga komennto ng mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban kay Moderne Cong ang mga kalahok na sina Sky Shot at Magtotobetsky.

Nakalaan ang P750,000 guanteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa finish line sa distansiyang 2,000 metro.

Hahamigin ng owner mananalong kabayo ang P450,000, mapupunta ang P168,750 sa second placer habang P93,750 at P37,500 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Rerendahan ni Andreu Villegas si Moderne Cong sa event na suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)