Mister binoga habang naglilinis ng haybol

Sugatan ang isang mister nang barilin ito ng isa sa dalawang hindi pa nakikilalang mga suspek habang naglilinis sa katabing bahay sa Navotas City, kahapon ng umaga.

Ginagamot sa Navotas City Hospital dahil sa tinamong tama ng bala malapit sa kilikili ang biktimang si Chester Oreta, 45, may live-in partner at taga-Barangay Tangos sa lungsod.

Tinutukoy na ng pulisya ang mga tumakas na suspek na kapwa naka-puting t-shrt, itim at pulang jersey shorts, violet at orange na bull cap at parehong naka-tsinelas.

Sa imbestigasyon ni PSSg. Allan Bangayan ng Section Investigation Unit (SIU), abala sa paglilinis ang biktima sa lugar ng kapitbahay nang lumapit ang mga suspek, isa rito ay bumunot ng baril at saka pinutukan ang biktima bandang alas 8:20 ng umaga.

Kahit sugatan, pinilit ng biktima na makapasok sa bahay habang tumakas na ang mga suspek nang maglabasan ang iba pang mga kapitbahay ng una na nakarinig sa putok.

Patuloy ang imbestigasyon sa motibo ng insidente.(Orly Barcala)