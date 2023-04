Mga trahedya sa Holy Week

Kasabay ng masayang paglalakwatsa ng mga utaw nitong Holy Week break ang mga malulungkot ding mga balita mga tropapips gaya ng mga insidente ng pagkalunod.

Pero bago ‘yan, aba’y nandiri ang maraming netizens sa ginawa ng Tibetan spiritual leader na Dalai Lama, sa isang batang lalaki na ipinasupsop niya ang kaniyang dila sa harap ng madlang tao.

Noong Pebrero 28 pa raw nangyari ang insidente sa isang pagtitipon sa India kung saan naka-exile ang Dalai Lama dahil bad trip sa kaniya ang China. Gusto raw kasi ng Dalai Lama na magsarili rin ang Tibet.

Buweno, magbibigay lang sana ng paggalang ang bata sa Dalai Lama pero parang iba ang gustong mangyari ng spiritual leader. Ano kayang espiritu ang sumapi sa kaniya?

Sa viral video, nagsimula ang dalawa sa yakap, na nasundan ng paghalik sa labi ng bata. Tapos nagdikitan sila ng noo. At pagkatapos, humirit si Dalai Lama na supsupin ang dila niya, na ginawa naman ng bata.

Aba’y kahit sino sigurong magulang, mag-iisip nang hindi maganda kapag napanood nila ang video na naging “scandal.” Marami tuloy netizen ang nagbigay ng hindi magandang komento tungkol sa matandang spiritual leader.

Nadamay din sa inis ng ibang netizens ang Simbahan Katolika dahil nga may mga isyu tungkol sa mga pari na nagsasamantala sa mga bata–lalaki man o babae. At pagkatapos, ang idadahilan lang ng Dalai Lama sa inilabas nitong pahayag ay sorry, at paraan daw iyon ng “biro.”

Tanong tuloy ng isa nating ayudanatics na kurimaw, ang tawag daw ba ganung biro eh “joke ‘la?” Kaya wag magtaka kung bansagan siyang “Dila Lama”, kahit itanong nyo pa kay Estong.

Samantala mga tropapips, habang marami ang masaya sa kanilang bakasyon nitong Holy Week dahil nakapaglakwatsa at nakapag-recharge sila, marami rin malungkot sa mga nangyaring trahediya.

Gaya na lang ng mga insidente ng pagkalunod na ayon sa PNP eh umabot sa 72 ang nasawi. Karamihan sa mga biktima eh mga bata at menor de edad. Kung tutuusin, maiiwasan sana ang ganitong trahediya kung mababantayan na mabuti ang mga bata, kung may magbabantay o lifeguard, at higit sa lahat, mag-aaral lumangoy.

Nakapanlulumo rin ang nangyaring sunog sa Rizal nitong Holy Week na pitong magkakaanak ang nasawi, kabilang ang ilang bata. Nagsimula ang sunog mula sa kanilang kapitbahay kaya nakapanghihinayang na hindi kaagad sila nakalabas.

Sa Cavite naman, hindi na nangilim ang dayukdok na lalaki na gumahasa at pumatay sa pitong-taong-gulang na babae na inaanak pa man din niya. Isa na namang inang OFW ang nagluluksa dahil sa kaboglihan ng kumpare niya

na dala raw ng espiritu ng alak.

At kapag may ganiyang klase ng krimen at buhay pa ang suspek, laging naaalala ng iba nating ayudanatics na kurimaw ang dating administrasyon na madalas na “manlaban” ang mga suspek kahit nasa presinto na. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”