Mga patok na Pasyalan sa Intramuros

Nag-iisip ka ba ng bagong adventure? Bakit pa kayo lalayo kung dito lang sa Maynila ay may sulit na pasyalan. Hindi na need gumastos sa out -of -town trip para mag-relax at mag-bonding dahil pwedeng mag- discover ng mga lugar na Metro Manila baka hindi mo pa napuntahan.

Isa ang Intramuros sa most visited tourist spot sa Maynila na mas lalong pinaganda para makaengganyo ng maraming bisita. Panay nga ang flex ng Department of Tourism sa ating historical landmark.

Dati na itong paboritong itinerary sa mga school field trip pero ngayon ay may kakaibang hatak na karisma ang tinaguriang ‘walled city in Manila’ na nagsilbing pananggalang ang mga pader sa mga kalaban noong panahon ng digmaan. Ito ang pinakalumang distrito sa Maynila na naging saksi sa kasaysayan ng Pilipinas.

Madali lang naman itong puntahan. Pwedeng sumakay ng jeep, bus, LRT at MRT. May wow factor ang lugar dahil sa maraming mga bagong attraction dito ngayon at isa sa pinakapatok ay ang Intramuros After Dark tour. Paglakarin ka ba naman ng apat na oras sa madilim at misteryosong lugar at tiyak na kikilabutan ka dahil maraming marahas na ganap noong unang panahon na pupukaw sa ating natutulog na sixth sense.

Fort Santiago

Ewan ko ba pero talagang may kilabot factor pagpasok pa lang sa sinasabing 400 year old na reconstructed gate ng Fort Santiago kung saan ikinulong ang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal bago ito binaril sa Bagumbayan na ngayon ay Luneta.

Isa sa iconic landmark sa Intramuros ang Fort Santiago dahil sa malalim nitong historical value. Pag sinabing Fort Santiago, kakabit agad ang maraming namatay sa dungeon o kulungan ng mga naging kalaban noong World War II. May underground tunnel na pwedeng pasukin pero dapat may kasama ka dahil medyo nakakatakot at may kakaibang pakiramdam sa loob.

Ikot-ikot sa bambike

Kung hindi mo bet maglakad, para maiba ay pwede kang magrenta ng bamboo bike para malibot ang bawat sulok ng lugar. Hanapin lang ang Bambike Ecotour headquarters sa Plaza San Luis Complex sa Real St. cor. M General Luna St. Maaring magbayad ng tour guide para kumpleto ang Philippine history at story telling na legit.

Church hopping

Ilang hakbang lang sa Fort Santiago ang Manila Cathedral at ang San Agustin Church na deklarado bilang UNESCO World heritage site. Kakaiba ang achitecture, stained glass, 3D-ish carvings at interior nito na may remarkable design at hand painted ceilings. May time capsule na bubuksan daw sa Feb 18, 2045. Sinasabi na nakalagay sa loob ang abo ng mga namatay noong panahon ng giyera.

Ang akala ko marami na akong alam sa Maynila dahil dito ako nagkolehiyo at halos 20 years ako nagtrabaho dito. Pero hindi pa pala dahil ang dami pang lugar na must see na hindi ko pa napapasyalan.

LEGO museum

May bagong iMake History Fortress LEGO Learning Center sa Balluarte de Santa Barbara, Fort Santiago na proyekto ng Intramuros administration. Makikita sa LEGO museum ang mga intricate design ng mga lumang gusali sa Maynila at ilang heritage structure sa bansa na gawa sa LEGO.

Food trip na!

Para sa mga foodies, ilan sa mga patok na kainan ang Barbara’s Heritage Restaurant at Ilustrado. Favorite ko ang La Cathedral Cafe dahil sa masarap nilang kape at tinapay. Homey ang lugar kung saan tanaw mo ang Manila Cathedral church. Dagsa din ang tao sa Sky Deck – Rooftop sa The Bayleaf Hotel dahil sa 360 degree perfect view ng lungsod at Manila sunset.

Highly recommended para sa coffee date ang Belfry Cafe sa tabi ng Manila Cathedral kung saan makikita sa loob ang 7 big bells ng simbahan. Nakasabit sa gitna ng cafe ang pinakamalaki at pinakamabigat na kampana na may timbang na 17 tons kaya kakaibang dining experience talaga dito.

I-try ninyong libutin ang Intramuros para maibahagi natin ang kasaysayan sa susunod pang henerasyon. Kailangan nating balikan ang nakaraan at kahit na naging madugo at mapait ito ay may napulot tayong aral dahil kung wala ang nakalipas ay baka hindi rin tayo umabot sa kasalukuyan. Masarap maging turista sa sariling bayan kaya tara na sa Intramuros!