Marlon Tapales gigil magdepensa ng korona

MAAGA pa lamang ay tanggap na ni newly-crowned IBF at WBA super-bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales na magiging mabigat ang kakaharaping pagdepensa sa titulo.

Naghihintay si Tapales sa magwawagi sa pagitan ng dalawang walang talong sina reigning at defending WBC at WBO titlist Stephen “Cool Boy Steph Scooter” Fulton at Naoya “Monster” Inoue upang maisakatuparan ang target na maging kauna-unahang undisputed na Filipino boxer sa kasaysayan.

Magiging kaabang-abang ang magiging undisputed bout kontra sa sinumang mananalo sa unification match nina Fulton at Inoue sa Hulyo 25 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Subalit mas pinaghahandaan ng 31-anyos mula Kapatagan, Lanao del Norte ang dating undisputed bantamweight title holder na Japanese slugger.

“[Inoue is] number 1 pound for pound so everybody wants to fight him, including me. I’m a champion now so I feel I’ve got a ticket to fight him too, so I can prove that I can be pound for pound like him,” pahayag ni Tapales (37-3, 19KOs) patungkol kay Inoue (24-0, 21KOs) na nagawa ring pagharian ang light-flyweight at super-flyweight class.

Matagumpay na naagaw ni Tapales ang dalawang titulo kay Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan sa bisa ng spilt-decision nitong Abril 8 sa Boeing Center sa Tech Port, San Antonio, Texas.

Maging si MP Promotions President at co-promoter ni Tapales na si Sean Gibbons ay mas kumbinsidong mas malaking laban sakaling si Inoue ang makatapat ng Pinoy champion

“We would really like to see Inoue, that’s a bigger fight, it doesn’t get any bigger in Japan. Financially speaking I think Inoue still brings more to the table. I think Marlon is more an Inoue fan than he is of Fulton,” wika ni Gibbons. “I think Inoue is a better style for Marlon than Fulton, who is going to stick, box and run around. Inoue isn’t going anywhere, he’s gonna be right there with you.”

Nagawa ng makabalik ni Tapales sa bansa nitong Lunes ng umaga upang pansamantalang magpahinga at magbigay ng panahon sa kanyang pamilya na matagal niyang hindi nakita sapol ng lumuwas ito noon pang Hulyo 2021.

“It’s been a long time that I’m away from my family. I miss them so much but for me it’s like a motivation for my career and my future,” ani Tapales na nakatakdang mag-courtesy visit kay Pangulong Ferdinand “Bong-Bong” Marcos at magkaroon ng parade sa kanyang hometown. “This is for them, for their future.” (Gerard Arce)